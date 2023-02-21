Злоказова (Лягинскова) Серафима
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Лягинсков Илья
Мать: не указана
Бракосочетание
1903
Муж: Злоказов Дмитрий
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Злоказов Дмитрий
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Злоказов Дмитрий
Рождение ребёнка
1909
Сын: Злоказов Аркадий
Отец ребёнка: Злоказов Дмитрий
Рождение ребёнка
13.09.1911
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Злоказов Дмитрий
Рождение ребёнка
1918
Сын: Злоказов Пётр
Отец ребёнка: Злоказов Дмитрий
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Злоказов Дмитрий
Смерть
Неизвестно