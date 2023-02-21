Злоказова (Лягинскова) Серафима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злоказова (Лягинскова) Серафима

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Лягинсков Илья

Мать: не указана

Бракосочетание
1903

Муж: Злоказов Дмитрий

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Злоказов Дмитрий

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Злоказов Дмитрий

Рождение ребёнка
1909

Сын: Злоказов Аркадий

Отец ребёнка: Злоказов Дмитрий

Рождение ребёнка
13.09.1911

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Злоказов Дмитрий

Рождение ребёнка
1918

Сын: Злоказов Пётр

Отец ребёнка: Злоказов Дмитрий

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Злоказов Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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