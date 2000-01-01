Герасимова (Громова) Епистимия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1839
Отец: Громов Никита Васильев
Мать: Громова ?
Бракосочетание
30.01.1859
Рождение ребёнка
01.12.1860
Дочь: Варвара Ефремовна
Отец ребёнка: Герасимов Ефрем Артемиевич
село Нелюбино Томской губернии
крещена в Михайло-Архангельской церкви села Нелюбино священником Александром Низяевым и пономарём Яковом Вознесенским. Восприемники: той же волости деревни Берёзкиной крестьянин Ермолай Никитич Громов... Показать все
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Герасимов Ефрем Артемиевич
село Нелюбино Томской губернии
Рождение ребёнка
20.12.1873
Дочь: Настасья Ефремовна
Отец ребёнка: Герасимов Ефрем Артемиевич
село Нелюбино Томской губернии
крещена в Михайло-Архангельской церкви села Нелюбино священником Тимофеем Дружининым. Восприемники: того же села крестьянин Филипп Иванович Шумилов и деревни Поздняковой крестьянская жена Афанасия Арт... Показать все
Рождение ребёнка
06.05.1875
Сын: Герасимов Николай Ефремович
Отец ребёнка: Герасимов Ефрем Артемиевич
село Нелюбино Томской губернии
крещён в Михайло-Архангельской церкви села Нелюбино священником Филиппом Солотчиным. Восприемники: нелюбинской волости деревни ? крестьянин Максим Ефимович Попов и села Нелюбино вдова крестьянская жен... Показать все
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Параскева Ефремовна
Отец ребёнка: Герасимов Ефрем Артемиевич
село Нелюбино Томской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянская жена
Смерть
Неизвестно