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Громова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Громов Никифор Никитич

Отец ребёнка: Громов Никита Васильев

Рождение ребёнка
1833

Сын: Громов Ермолай Никитич

Отец ребёнка: Громов Никита Васильев

Рождение ребёнка
1835

Сын: Громов Евлампий Никитин

Отец ребёнка: Громов Никита Васильев

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Герасимова Епистимия Никитична

Отец ребёнка: Громов Никита Васильев

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Кузнецова Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Громов Никита Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Громов Никита Васильев

Смерть
Неизвестно
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