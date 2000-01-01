Громова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Громов Никита Васильев
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Громов Никита Васильев
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Громов Никита Васильев
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Герасимова Епистимия Никитична
Отец ребёнка: Громов Никита Васильев
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Кузнецова Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Громов Никита Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно