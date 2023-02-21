Громов Ермолай Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГромов Ермолай Никитич

Громов Ермолай Никитич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Громов Никита Васильев

Мать: Громова ?

Бракосочетание
30.01.1861

Жена: Громова Олимпиада Михайловна

село Нелюбино Томской губернии
Рождение ребёнка
01.11.1864

Дочь: Мельникова Анастасия Ермолаевна

Мать ребёнка: Громова Олимпиада Михайловна

деревня Березкино Томская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close