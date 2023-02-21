Громов Ермолай Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1833
Отец: Громов Никита Васильев
Мать: Громова ?
Бракосочетание
30.01.1861
село Нелюбино Томской губернии
Рождение ребёнка
01.11.1864
Дочь: Мельникова Анастасия Ермолаевна
Мать ребёнка: Громова Олимпиада Михайловна
деревня Березкино Томская губерния
Смерть
Неизвестно