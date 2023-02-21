Мельникова (Громова) Анастасия Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Громова) Анастасия Ермолаевна

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Место рождения

деревня Березкино Томская губерния

Дата рождения

01.11.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1864

Отец: Громов Ермолай Никитич

Мать: Громова Олимпиада Михайловна

деревня Березкино Томская губерния
Бракосочетание
12.10.1887

Муж: Мельников Леонтий Иванович

деревня Березкино Томская губерния (Одигитриевская церковь в Зоркальцево)
священник Мирон Вознесенкий и псаломщик Дмитрий Альбицкий
Рождение ребёнка
25.08.1888

Дочь: Наталья Леонтьевна

Отец ребёнка: Мельников Леонтий Иванович

дер. Берёзкино Томская губерния
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Мироном Вознесенским и псаломщиком Дмитрием Альбицким. Восприемники: деревни Берёзкиной крестьянин Михаил Сафронович Капитонов и... Показать все
Рождение ребёнка
08.06.1890

Сын: Мельников Александр Леонтьевич

Отец ребёнка: Мельников Леонтий Иванович

деревня Берёзкино
крещен в Одигитриевской церкви села Зоркальцево священников Мироном Вознесенским , восприемники: уволенный в запас стрелок деревни Берёзкино Подковыркин Дмитрий Понтелеевич и крестьянская девица Пелаг... Показать все
Рождение ребёнка
20.05.1893

Дочь: Елена Леонтьевна

Отец ребёнка: Мельников Леонтий Иванович

дер. Берёзкино Томская губерния
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Мироном Вознесенским и псаломщиком Дмитрием Альбицким. Восприемники: деревни Берёзкиной крестьянин Илларион Борисович Васильев и... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянская жена
Смерть
Неизвестно
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