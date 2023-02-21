Мельникова (Громова) Анастасия Ермолаевна
Место рождениядеревня Березкино Томская губерния
Дата рождения01.11.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1864
деревня Березкино Томская губерния
Бракосочетание
12.10.1887
деревня Березкино Томская губерния (Одигитриевская церковь в Зоркальцево)
священник Мирон Вознесенкий и псаломщик Дмитрий Альбицкий
Рождение ребёнка
25.08.1888
Дочь: Наталья Леонтьевна
Отец ребёнка: Мельников Леонтий Иванович
дер. Берёзкино Томская губерния
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Мироном Вознесенским и псаломщиком Дмитрием Альбицким. Восприемники: деревни Берёзкиной крестьянин Михаил Сафронович Капитонов и... Показать все
Рождение ребёнка
08.06.1890
Сын: Мельников Александр Леонтьевич
Отец ребёнка: Мельников Леонтий Иванович
деревня Берёзкино
крещен в Одигитриевской церкви села Зоркальцево священников Мироном Вознесенским , восприемники: уволенный в запас стрелок деревни Берёзкино Подковыркин Дмитрий Понтелеевич и крестьянская девица Пелаг... Показать все
Рождение ребёнка
20.05.1893
Дочь: Елена Леонтьевна
Отец ребёнка: Мельников Леонтий Иванович
дер. Берёзкино Томская губерния
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Мироном Вознесенским и псаломщиком Дмитрием Альбицким. Восприемники: деревни Берёзкиной крестьянин Илларион Борисович Васильев и... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянская жена
Смерть
Неизвестно