Мельников Александр Леонтьевич
Место рождениядеревня Берёзкино
Дата рождения08.06.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1890
деревня Берёзкино
крещен в Одигитриевской церкви села Зоркальцево священников Мироном Вознесенским , восприемники: уволенный в запас стрелок деревни Берёзкино Подковыркин Дмитрий Понтелеевич и крестьянская девица Пелаг... Показать все
Смерть
Неизвестно