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Мельников Александр Леонтьевич

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Место рождения

деревня Берёзкино

Дата рождения

08.06.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1890

Отец: Мельников Леонтий Иванович

Мать: Мельникова Анастасия Ермолаевна

деревня Берёзкино
крещен в Одигитриевской церкви села Зоркальцево священников Мироном Вознесенским , восприемники: уволенный в запас стрелок деревни Берёзкино Подковыркин Дмитрий Понтелеевич и крестьянская девица Пелаг... Показать все
Смерть
Неизвестно
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