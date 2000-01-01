Мельников Леонтий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Леонтий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1873

Сын: Мельников Михаил Леонтьевич

Мать ребёнка: Мельникова Мария Петровна

деревня Березкино Томская губерния (церковь в Зорк
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Ложникова Варвара Леонтьевна

Мать ребёнка: Мельникова Мария Петровна

деревня Березкино Томская губерния
Бракосочетание
12.10.1887

Жена: Мельникова Анастасия Ермолаевна

деревня Березкино Томская губерния (Одигитриевская церковь в Зоркальцево)
священник Мирон Вознесенкий и псаломщик Дмитрий Альбицкий
Рождение ребёнка
25.08.1888

Дочь: Наталья Леонтьевна

Мать ребёнка: Мельникова Анастасия Ермолаевна

дер. Берёзкино Томская губерния
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Мироном Вознесенским и псаломщиком Дмитрием Альбицким. Восприемники: деревни Берёзкиной крестьянин Михаил Сафронович Капитонов и... Показать все
Рождение ребёнка
08.06.1890

Сын: Мельников Александр Леонтьевич

Мать ребёнка: Мельникова Анастасия Ермолаевна

деревня Берёзкино
крещен в Одигитриевской церкви села Зоркальцево священников Мироном Вознесенским , восприемники: уволенный в запас стрелок деревни Берёзкино Подковыркин Дмитрий Понтелеевич и крестьянская девица Пелаг... Показать все
Рождение ребёнка
20.05.1893

Дочь: Елена Леонтьевна

Мать ребёнка: Мельникова Анастасия Ермолаевна

дер. Берёзкино Томская губерния
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Мироном Вознесенским и псаломщиком Дмитрием Альбицким. Восприемники: деревни Берёзкиной крестьянин Илларион Борисович Васильев и... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Мария Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин из ссыльных
Смерть
Неизвестно
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