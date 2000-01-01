Мельников Леонтий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1873
Сын: Мельников Михаил Леонтьевич
Мать ребёнка: Мельникова Мария Петровна
деревня Березкино Томская губерния (церковь в Зорк
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Ложникова Варвара Леонтьевна
Мать ребёнка: Мельникова Мария Петровна
деревня Березкино Томская губерния
Бракосочетание
12.10.1887
деревня Березкино Томская губерния (Одигитриевская церковь в Зоркальцево)
священник Мирон Вознесенкий и псаломщик Дмитрий Альбицкий
Рождение ребёнка
25.08.1888
Дочь: Наталья Леонтьевна
Мать ребёнка: Мельникова Анастасия Ермолаевна
дер. Берёзкино Томская губерния
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Мироном Вознесенским и псаломщиком Дмитрием Альбицким. Восприемники: деревни Берёзкиной крестьянин Михаил Сафронович Капитонов и... Показать все
Рождение ребёнка
08.06.1890
Сын: Мельников Александр Леонтьевич
Мать ребёнка: Мельникова Анастасия Ермолаевна
деревня Берёзкино
крещен в Одигитриевской церкви села Зоркальцево священников Мироном Вознесенским , восприемники: уволенный в запас стрелок деревни Берёзкино Подковыркин Дмитрий Понтелеевич и крестьянская девица Пелаг... Показать все
Рождение ребёнка
20.05.1893
Дочь: Елена Леонтьевна
Мать ребёнка: Мельникова Анастасия Ермолаевна
дер. Берёзкино Томская губерния
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Мироном Вознесенским и псаломщиком Дмитрием Альбицким. Восприемники: деревни Берёзкиной крестьянин Илларион Борисович Васильев и... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин из ссыльных
Смерть
Неизвестно