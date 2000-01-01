Мельникова Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти05.02.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1873
Сын: Мельников Михаил Леонтьевич
Отец ребёнка: Мельников Леонтий Иванович
деревня Березкино Томская губерния (церковь в Зорк
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Ложникова Варвара Леонтьевна
Отец ребёнка: Мельников Леонтий Иванович
деревня Березкино Томская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянская жена
Смерть
05.02.1887
деревня Березкино Томская губерния (церковь в Зорк
Причина смерти: Болезнь (простуда)