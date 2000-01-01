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Мельникова Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

05.02.1887

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1873

Сын: Мельников Михаил Леонтьевич

Отец ребёнка: Мельников Леонтий Иванович

деревня Березкино Томская губерния (церковь в Зорк
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Ложникова Варвара Леонтьевна

Отец ребёнка: Мельников Леонтий Иванович

деревня Березкино Томская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Леонтий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянская жена
Смерть
05.02.1887
деревня Березкино Томская губерния (церковь в Зорк
Причина смерти: Болезнь (простуда)
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