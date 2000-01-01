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(Мельникова) Наталья Леонтьевна

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Место рождения

дер. Берёзкино Томская губерния

Дата рождения

25.08.1888

Дата смерти

1889

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1888

Отец: Мельников Леонтий Иванович

Мать: Мельникова Анастасия Ермолаевна

дер. Берёзкино Томская губерния
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Мироном Вознесенским и псаломщиком Дмитрием Альбицким. Восприемники: деревни Берёзкиной крестьянин Михаил Сафронович Капитонов и... Показать все
Смерть
1889
Причина смерти: Болезнь (оспа)
Похороны
Неизвестно
кладбище деревни Берёзкино
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