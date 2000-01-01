(Мельникова) Наталья Леонтьевна
Место рождениядер. Берёзкино Томская губерния
Дата рождения25.08.1888
Дата смерти1889
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1888
дер. Берёзкино Томская губерния
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Мироном Вознесенским и псаломщиком Дмитрием Альбицким. Восприемники: деревни Берёзкиной крестьянин Михаил Сафронович Капитонов и... Показать все
Смерть
1889
Причина смерти: Болезнь (оспа)
Похороны
Неизвестно
кладбище деревни Берёзкино