Громова (Капитонова) Олимпиада Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громова (Капитонова) Олимпиада Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1861

Муж: Громов Ермолай Никитич

село Нелюбино Томской губернии
Рождение ребёнка
01.11.1864

Дочь: Мельникова Анастасия Ермолаевна

Отец ребёнка: Громов Ермолай Никитич

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
19.04.1876

Дочь: Пелагея (незаконнорожденная)

Отец ребёнка: не указан

деревня Березкино Томская губерния
Смерть
Неизвестно