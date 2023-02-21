Громова (Капитонова) Олимпиада Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1861
село Нелюбино Томской губернии
Рождение ребёнка
01.11.1864
Дочь: Мельникова Анастасия Ермолаевна
Отец ребёнка: Громов Ермолай Никитич
деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
19.04.1876
Дочь: Пелагея (незаконнорожденная)
Отец ребёнка: не указан
деревня Березкино Томская губерния
Смерть
Неизвестно