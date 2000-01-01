Громов Никита Васильев
Место рождениядер Березкино Томская губерния
Дата рождения1784
Дата смерти26.02.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Громов ? Василий
Мать: Громова? ?
дер Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Громова ?
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Громова ?
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Громова ?
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Герасимова Епистимия Никитична
Мать ребёнка: Громова ?
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Кузнецова Евдокия Никитична
Мать ребёнка: Громова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Громова ?
Работа или профессия
Неизвестно
поселенец
Смерть
26.02.1877
дер Березкино Томская губерния
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
местное кладбище деревни Берёзкино Томской губерни