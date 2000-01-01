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Громов Никита Васильев

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Место рождения

дер Березкино Томская губерния

Дата рождения

1784

Дата смерти

26.02.1877

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Громов ? Василий

Мать: Громова? ?

дер Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
1826

Сын: Громов Никифор Никитич

Мать ребёнка: Громова ?

Рождение ребёнка
1833

Сын: Громов Ермолай Никитич

Мать ребёнка: Громова ?

Рождение ребёнка
1835

Сын: Громов Евлампий Никитин

Мать ребёнка: Громова ?

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Герасимова Епистимия Никитична

Мать ребёнка: Громова ?

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Кузнецова Евдокия Никитична

Мать ребёнка: Громова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Громова ?

Работа или профессия
Неизвестно
поселенец
Смерть
26.02.1877
дер Березкино Томская губерния
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
местное кладбище деревни Берёзкино Томской губерни
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