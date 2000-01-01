Громов Никифор Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти14.12.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Громов Никита Васильев
Мать: Громова ?
Бракосочетание
17.10.1848
Михайло-Архангельская церковь села Нелюбинского
Рождение ребёнка
12.10.1853
Сын: Громов Илларион
Мать ребёнка: Громова, Меркульева Варвара Лаврентьевна
деревня Березкино Томская губерния
крещен в Михайло-Архангельской церкви села Нелюбино священником Дмитрием Благовещенским и пономарём Иваном Завадовским. Восприемники: Нелюбинской волости деревни Берёзкиной крестьянин Александр Григор... Показать все
Рождение ребёнка
12.10.1853
Сын: Громов Яков
Мать ребёнка: Громова, Меркульева Варвара Лаврентьевна
деревня Березкино Томская губерния
крещён в Михайло-Архангельской церкви села Нелюбино священником Дмитрием Благовещенским и псаломщиком Иваном Завадовским. Восприемники: той же волости деревнги Берёзкиной крестьянин Ермолай Никитич и ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
14.12.1853
дер. Берёзкино Томская губерния
Причина смерти: Болезнь (горячка)
Похороны
Неизвестно
местное кладбище деревни Берёзкино Томской губерни