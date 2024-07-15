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Громов Яков Никифоров

Место рождения

деревня Березкино Томская губерния

Дата рождения

12.10.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1853

Отец: Громов Никифор Никитин

Мать: Громова, Меркульева (Фомина) Варвара Лаврентьевна

крещён в Михайло-Архангельской церкви села Нелюбино священником Дмитрием Благовещенским и псаломщиком Иваном Завадовским. Восприемники: той же волости деревнги Берёзкиной крестьянин Ермолай Никитич и ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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