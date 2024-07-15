Громов Яков Никифоров
Место рождениядеревня Березкино Томская губерния
Дата рождения12.10.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
12.10.1853
крещён в Михайло-Архангельской церкви села Нелюбино священником Дмитрием Благовещенским и псаломщиком Иваном Завадовским. Восприемники: той же волости деревнги Берёзкиной крестьянин Ермолай Никитич и ... Показать все
Смерть
Неизвестно