Громова, Меркульева (Фомина) Варвара Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громова, Меркульева (Фомина) Варвара Лаврентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Фомин Лаврентий

Мать: не указана

Бракосочетание
17.10.1848

Муж: Громов Никифор Никитич

Михайло-Архангельская церковь села Нелюбинского
Рождение ребёнка
12.10.1853

Сын: Громов Илларион

Отец ребёнка: Громов Никифор Никитич

деревня Березкино Томская губерния
крещен в Михайло-Архангельской церкви села Нелюбино священником Дмитрием Благовещенским и пономарём Иваном Завадовским. Восприемники: Нелюбинской волости деревни Берёзкиной крестьянин Александр Григор... Показать все
Рождение ребёнка
12.10.1853

Сын: Громов Яков

Отец ребёнка: Громов Никифор Никитич

деревня Березкино Томская губерния
крещён в Михайло-Архангельской церкви села Нелюбино священником Дмитрием Благовещенским и псаломщиком Иваном Завадовским. Восприемники: той же волости деревнги Берёзкиной крестьянин Ермолай Никитич и ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянская жена
Смерть
Неизвестно
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