Громова, Меркульева (Фомина) Варвара Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Фомин Лаврентий
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1848
Михайло-Архангельская церковь села Нелюбинского
Рождение ребёнка
12.10.1853
Сын: Громов Илларион
Отец ребёнка: Громов Никифор Никитич
деревня Березкино Томская губерния
крещен в Михайло-Архангельской церкви села Нелюбино священником Дмитрием Благовещенским и пономарём Иваном Завадовским. Восприемники: Нелюбинской волости деревни Берёзкиной крестьянин Александр Григор... Показать все
Рождение ребёнка
12.10.1853
Сын: Громов Яков
Отец ребёнка: Громов Никифор Никитич
деревня Березкино Томская губерния
крещён в Михайло-Архангельской церкви села Нелюбино священником Дмитрием Благовещенским и псаломщиком Иваном Завадовским. Восприемники: той же волости деревнги Берёзкиной крестьянин Ермолай Никитич и ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянская жена
Смерть
Неизвестно