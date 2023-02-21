Громов Илларион
Место рождениядеревня Березкино Томская губерния
Дата рождения12.10.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1853
деревня Березкино Томская губерния
крещен в Михайло-Архангельской церкви села Нелюбино священником Дмитрием Благовещенским и пономарём Иваном Завадовским. Восприемники: Нелюбинской волости деревни Берёзкиной крестьянин Александр Григор... Показать все
Смерть
Неизвестно