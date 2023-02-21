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Громов Илларион

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Место рождения

деревня Березкино Томская губерния

Дата рождения

12.10.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1853

Отец: Громов Никифор Никитич

Мать: Громова, Меркульева Варвара Лаврентьевна

деревня Березкино Томская губерния
крещен в Михайло-Архангельской церкви села Нелюбино священником Дмитрием Благовещенским и пономарём Иваном Завадовским. Восприемники: Нелюбинской волости деревни Берёзкиной крестьянин Александр Григор... Показать все
Смерть
Неизвестно
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