Кузнецова Вильчевская (Громова) Евдокия Никитина
Место рождения
Дата рождения22.02.1840 ст.
Дата смерти24.09.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Громов Никита Васильев
Мать: Громова Дарья Захарова
Сын: Кузнецов Георгий Филиппов
Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Михайлов
Сын: Кузнецов Антоний Филиппов
Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Михайлов
Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Михайлов
Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Михайлов
Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Михайлов
Сын: Кузнецов Димитрий Филиппов
Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Михайлов
Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Михайлов
Сын: Вильчевский Логгин Иванов Янов
Отец ребёнка: Вильчевский Иван (Ян) Андреев
Сын: Вильчевский Василий Иванов Янов
Отец ребёнка: Вильчевский Иван (Ян) Андреев
Сын: Вильчевский Иван Иванов Янов
Отец ребёнка: Вильчевский Иван (Ян) Андреев
Сын: Вильчевский Леонтий Иванов Янов
Отец ребёнка: Вильчевский Иван (Ян) Андреев
Дочь: Баранова (Вильчевская) Марфа Иванова Янова
Отец ребёнка: Вильчевский Иван (Ян) Андреев
Сын: Вилчевский Василий Иванов Янов
Отец ребёнка: Вильчевский Иван (Ян) Андреев