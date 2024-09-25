Кузнецова Вильчевская (Громова) Евдокия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Вильчевская (Громова) Евдокия Никитина

Место рождения

Быково, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

22.02.1840 ст.

Дата смерти

24.09.1914

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1840 ст.

Отец: Громов Никита Васильев

Мать: Громова Дарья Захарова

Быково, Томский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
05.02.1860

Муж: Кузнецов Филипп Михайлов

Рождение ребёнка
23.04.1862 ст.

Сын: Кузнецов Георгий Филиппов

Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Михайлов

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
10.07.1863 ст.

Сын: Кузнецов Антоний Филиппов

Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Михайлов

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
05.11.1864 ст.

Сын: Кузнецов Михаил Филиппов

Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Михайлов

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
08.05.1866 ст.

Сын: Кузнецов Иван Филиппов

Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Михайлов

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Около 1867 ст.

Сын: Кузнецов Михаил Филиппов

Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Михайлов

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
05.05.1867

Сын: Кузнецов Димитрий Филиппов

Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Михайлов

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
30.07.1869 ст.

Сын: Кузнецов Елизар Филиппов

Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Михайлов

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
08.04.1871 ст.

Муж: Вильчевский Иван (Ян) Андреев

Рождение ребёнка
20.10.1872 ст.

Сын: Вильчевский Логгин Иванов Янов

Отец ребёнка: Вильчевский Иван (Ян) Андреев

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
01.01.1875 ст.

Сын: Вильчевский Василий Иванов Янов

Отец ребёнка: Вильчевский Иван (Ян) Андреев

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
18.04.1876 ст.

Сын: Вильчевский Иван Иванов Янов

Отец ребёнка: Вильчевский Иван (Ян) Андреев

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Около 1879 ст.

Сын: Вильчевский Леонтий Иванов Янов

Отец ребёнка: Вильчевский Иван (Ян) Андреев

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
01.09.1880

Дочь: Баранова (Вильчевская) Марфа Иванова Янова

Отец ребёнка: Вильчевский Иван (Ян) Андреев

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
23.12.1886 ст.

Сын: Вилчевский Василий Иванов Янов

Отец ребёнка: Вильчевский Иван (Ян) Андреев

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
24.09.1914
Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
умерла в 80 лет от старости

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