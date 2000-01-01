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Герасимов Ефрем Артемиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1859

Жена: Герасимова Епистимия Никитична

Рождение ребёнка
01.12.1860

Дочь: Варвара Ефремовна

Мать ребёнка: Герасимова Епистимия Никитична

село Нелюбино Томской губернии
крещена в Михайло-Архангельской церкви села Нелюбино священником Александром Низяевым и пономарём Яковом Вознесенским. Восприемники: той же волости деревни Берёзкиной крестьянин Ермолай Никитич Громов... Показать все
Рождение ребёнка
1869

Сын: Герасимов Яков Ефремович

Мать ребёнка: Герасимова Епистимия Никитична

село Нелюбино Томской губернии
Рождение ребёнка
20.12.1873

Дочь: Настасья Ефремовна

Мать ребёнка: Герасимова Епистимия Никитична

село Нелюбино Томской губернии
крещена в Михайло-Архангельской церкви села Нелюбино священником Тимофеем Дружининым. Восприемники: того же села крестьянин Филипп Иванович Шумилов и деревни Поздняковой крестьянская жена Афанасия Арт... Показать все
Рождение ребёнка
06.05.1875

Сын: Герасимов Николай Ефремович

Мать ребёнка: Герасимова Епистимия Никитична

село Нелюбино Томской губернии
крещён в Михайло-Архангельской церкви села Нелюбино священником Филиппом Солотчиным. Восприемники: нелюбинской волости деревни ? крестьянин Максим Ефимович Попов и села Нелюбино вдова крестьянская жен... Показать все
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Параскева Ефремовна

Мать ребёнка: Герасимова Епистимия Никитична

село Нелюбино Томской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
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