(Герасимова) Варвара Ефремовна
Место рождениясело Нелюбино Томской губернии
Дата рождения01.12.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1860
село Нелюбино Томской губернии
крещена в Михайло-Архангельской церкви села Нелюбино священником Александром Низяевым и пономарём Яковом Вознесенским. Восприемники: той же волости деревни Берёзкиной крестьянин Ермолай Никитич Громов... Показать все
Смерть
Неизвестно