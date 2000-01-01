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(Герасимова) Варвара Ефремовна

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Место рождения

село Нелюбино Томской губернии

Дата рождения

01.12.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1860

Отец: Герасимов Ефрем Артемиевич

Мать: Герасимова Епистимия Никитична

село Нелюбино Томской губернии
крещена в Михайло-Архангельской церкви села Нелюбино священником Александром Низяевым и пономарём Яковом Вознесенским. Восприемники: той же волости деревни Берёзкиной крестьянин Ермолай Никитич Громов... Показать все
Смерть
Неизвестно
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