Герасимов Николай Ефремович
Место рождениясело Нелюбино Томской губернии
Дата рождения06.05.1875
Дата смерти07.11.1875
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1875
село Нелюбино Томской губернии
крещён в Михайло-Архангельской церкви села Нелюбино священником Филиппом Солотчиным. Восприемники: нелюбинской волости деревни ? крестьянин Максим Ефимович Попов и села Нелюбино вдова крестьянская жен... Показать все
Смерть
07.11.1875
село Нелюбино Томской губернии
Причина смерти: В молодом возрасте (от поноса)
Похороны
Неизвестно
местное кладбище села Нелюбино Томской губерни