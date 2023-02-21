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Герасимов Николай Ефремович

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Место рождения

село Нелюбино Томской губернии

Дата рождения

06.05.1875

Дата смерти

07.11.1875

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1875

Отец: Герасимов Ефрем Артемиевич

Мать: Герасимова Епистимия Никитична

село Нелюбино Томской губернии
крещён в Михайло-Архангельской церкви села Нелюбино священником Филиппом Солотчиным. Восприемники: нелюбинской волости деревни ? крестьянин Максим Ефимович Попов и села Нелюбино вдова крестьянская жен... Показать все
Смерть
07.11.1875
село Нелюбино Томской губернии
Причина смерти: В молодом возрасте (от поноса)
Похороны
Неизвестно
местное кладбище села Нелюбино Томской губерни
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