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Фисанович Арон

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Место рождения

Кропивницкий, Кіровоградська область

Дата рождения

16.07.1896

Дата смерти

?.02.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1896

Отец: Фисанович Лев (Лейба)

Мать: ?

Кропивницкий, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фисанович (Тарнопольская) Эстер

Работа или профессия
Неизвестно
Главный хирург новгородской области
Работа или профессия
Неизвестно
врач-хирург
Образование
По 1924
высшее
Рождение ребёнка
07.09.1927

Дочь: Гельштейн (Фисанович) Лона

Мать ребёнка: Фисанович (Тарнопольская) Эстер

Рождение ребёнка
1930

Сын: Фисанович Лев

Мать ребёнка: Фисанович (Тарнопольская) Эстер

Работа или профессия
С 1945 по 1953
Смерть
?.02.1964
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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