Фисанович Арон
Место рождения
Дата рождения16.07.1896
Дата смерти?.02.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1896
Отец: Фисанович Лев (Лейба)
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Главный хирург новгородской области
Работа или профессия
Неизвестно
врач-хирург
Образование
По 1924
высшее
Рождение ребёнка
07.09.1927
Дочь: Гельштейн (Фисанович) Лона
Мать ребёнка: Фисанович (Тарнопольская) Эстер
Рождение ребёнка
1930
Сын: Фисанович Лев
Мать ребёнка: Фисанович (Тарнопольская) Эстер
Работа или профессия
С 1945 по 1953
Смерть
?.02.1964
Похороны
Неизвестно