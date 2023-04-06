Фисанович Лев (Лейба)
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Фисанович Нухим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1888
Сын: Фисанович Илья
Мать ребёнка: ?
Гуляйполе, Чигиринский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
16.07.1896
Сын: Фисанович Арон
Мать ребёнка: ?
Кропивницкий, Кіровоградська область
Работа или профессия
Неизвестно
Кировград, Кировградский, Свердловская область
кантор Елисаветградской синагоги
Смерть
1920