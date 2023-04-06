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Фисанович Лев (Лейба)

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Место рождения

Хмельницкий, Хмельницька область

Дата рождения

1859

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Фисанович Нухим

Мать: не указана

Хмельницкий, Хмельницька область
Рождение ребёнка
31.03.1888

Сын: Фисанович Илья

Мать ребёнка: ?

Гуляйполе, Чигиринский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
16.07.1896

Сын: Фисанович Арон

Мать ребёнка: ?

Кропивницкий, Кіровоградська область
Работа или профессия
Неизвестно
Кировград, Кировградский, Свердловская область
кантор Елисаветградской синагоги
Смерть
1920
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