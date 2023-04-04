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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1888
Сын: Фисанович Илья
Отец ребёнка: Фисанович Лев (Лейба)
Гуляйполе, Чигиринский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
16.07.1896
Сын: Фисанович Арон
Отец ребёнка: Фисанович Лев (Лейба)
Кропивницкий, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно