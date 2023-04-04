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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1888

Сын: Фисанович Илья

Отец ребёнка: Фисанович Лев (Лейба)

Гуляйполе, Чигиринский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
16.07.1896

Сын: Фисанович Арон

Отец ребёнка: Фисанович Лев (Лейба)

Кропивницкий, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно

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