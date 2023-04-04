Фисанович Илья
Место рождения
Дата рождения31.03.1888
Дата смерти14.04.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1888
Отец: Фисанович Лев (Лейба)
Мать: ?
Бракосочетание
1913
Рождение ребёнка
23.11.1914
Мать ребёнка: Фисанович (Шехтер) Мария (Малка)
Рождение ребёнка
24.07.1919
Сын: Фисанович Натан
Мать ребёнка: Фисанович (Шехтер) Мария (Малка)
Развод
1930
Смерть
14.04.1939
Харьков, Харківська область