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Фисанович Илья

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Место рождения

Гуляйполе, Чигиринский уезд, Киевская губерния

Дата рождения

31.03.1888

Дата смерти

14.04.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1888

Отец: Фисанович Лев (Лейба)

Мать: ?

Гуляйполе, Чигиринский уезд, Киевская губерния
Бракосочетание
1913

Жена: Фисанович (Шехтер) Мария (Малка)

Рождение ребёнка
23.11.1914

Сын: Фисанович Израиль Ильич

Мать ребёнка: Фисанович (Шехтер) Мария (Малка)

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
24.07.1919

Сын: Фисанович Натан

Мать ребёнка: Фисанович (Шехтер) Мария (Малка)

Кропивницкий, Кіровоградська область
Развод
1930

Жена: Фисанович (Шехтер) Мария (Малка)

Смерть
14.04.1939
Харьков, Харківська область

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