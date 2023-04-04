Фисанович Лев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Фисанович Арон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1970