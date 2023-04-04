Фисанович Лев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фисанович Лев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Фисанович Арон

Мать: Фисанович (Тарнопольская) Эстер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1970

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