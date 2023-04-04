Гельштейн (Фисанович) Лона
Место рожденияPechenihy, Kharkiv Oblast, Ukraine
Дата рождения07.09.1927
Дата смерти10.10.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1927
Отец: Фисанович Арон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гельштейн Александр
Рождение ребёнка
06.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гельштейн Александр
Рождение ребёнка
14.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гельштейн Александр
Смерть
10.10.1974
Похороны
Неизвестно