Гельштейн (Фисанович) Лона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гельштейн (Фисанович) Лона

Место рождения

Pechenihy, Kharkiv Oblast, Ukraine

Дата рождения

07.09.1927

Дата смерти

10.10.1974

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1927 г.р.

Муж

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1927

Отец: Фисанович Арон

Мать: Фисанович (Тарнопольская) Эстер

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гельштейн Александр

Рождение ребёнка
06.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гельштейн Александр

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гельштейн Александр

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
10.10.1974
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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