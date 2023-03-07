Гельштейн Александр
Место рождения
Дата рождения13.06.1921
Дата смерти14.06.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1921
Отец: Гельштейн Гершен (Григорий)
Мать: Гельштейн Шейна
Рождение ребёнка
06.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гельштейн Лона
Рождение ребёнка
14.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гельштейн Лона
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гельштейн Лона
Смерть
14.06.1975
Spouse: Vera Артуровна Stravinsky (born Bosse)
Похороны
Неизвестно