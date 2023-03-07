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Гельштейн Александр

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Место рождения

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Дата рождения

13.06.1921

Дата смерти

14.06.1975

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1921

Отец: Гельштейн Гершен (Григорий)

Мать: Гельштейн Шейна

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
06.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гельштейн Лона

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
14.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гельштейн Лона

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гельштейн Лона

Смерть
14.06.1975
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Spouse: Vera Артуровна Stravinsky (born Bosse)
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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