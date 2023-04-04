Гельштейн Шейна 1878 — найти родственников по фамилии на Familio

Гельштейн Шейна

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 1878, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 1964, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
АфроимНеизвестно г.р.
Супруги
Гельштейн Гершен (Григорий)1869 г.р.
Дети
Гельштейн Иосиф Леонид27.02.1908 г.р.
Гельштейн Александр13.06.1921 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Афроим

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гельштейн Гершен (Григорий)

Рождение ребёнка
27.02.1908

Сын: Гельштейн Иосиф Леонид

Отец ребёнка: Гельштейн Гершен (Григорий)

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Рождение ребёнка
13.06.1921

Сын: Гельштейн Александр

Отец ребёнка: Гельштейн Гершен (Григорий)

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Смерть
1964
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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