Гельштейн Шейна
женский, родилась 1878, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 1964, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецАфроимНеизвестно г.р.
Супруги
Гельштейн Гершен (Григорий)1869 г.р.
Дети
Гельштейн Иосиф Леонид27.02.1908 г.р.
Гельштейн Александр13.06.1921 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Афроим
Мать: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.02.1908
Отец ребёнка: Гельштейн Гершен (Григорий)
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
13.06.1921
Сын: Гельштейн Александр
Отец ребёнка: Гельштейн Гершен (Григорий)
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Смерть
1964
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург