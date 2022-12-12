Голубкова (Лапина) Елизавета Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубкова (Лапина) Елизавета Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1834 и 1836

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1834 и 1836

Отец: Лапин Емельян Петрович

Мать: Лапина Наталья Тимофеева

Рождение ребёнка
26.01.1857

Сын: Голубковъ Александръ Николаевъ

Отец ребёнка: Голубковъ Николай Тихоновичъ

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.06.1859

Сын: Голубковъ Пётръ Николаевичъ

Отец ребёнка: Голубковъ Николай Тихоновичъ

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.01.1864

Сын: Голубков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Голубковъ Николай Тихоновичъ

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.01.1866

Сын: Голубковъ Тихон Николаевичъ

Отец ребёнка: Голубковъ Николай Тихоновичъ

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.11.1867

Сын: Голубковъ Николай Николаевъ

Отец ребёнка: Голубковъ Николай Тихоновичъ

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.10.1869

Сын: Голубков Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Голубковъ Николай Тихоновичъ

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.03.1871

Дочь: Александра Николаева

Отец ребёнка: Голубковъ Николай Тихоновичъ

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Голубковъ Николай Тихоновичъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Голубковъ Николай Тихоновичъ

Работа или профессия
Неизвестно
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