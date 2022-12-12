Голубкова (Лапина) Елизавета Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1834 и 1836
ПолЖенский
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1834 и 1836
Отец: Лапин Емельян Петрович
Мать: Лапина Наталья Тимофеева
Рождение ребёнка
26.01.1857
Сын: Голубковъ Александръ Николаевъ
Отец ребёнка: Голубковъ Николай Тихоновичъ
Рождение ребёнка
28.06.1859
Сын: Голубковъ Пётръ Николаевичъ
Отец ребёнка: Голубковъ Николай Тихоновичъ
Рождение ребёнка
19.01.1864
Сын: Голубков Василий Николаевич
Отец ребёнка: Голубковъ Николай Тихоновичъ
Рождение ребёнка
28.01.1866
Сын: Голубковъ Тихон Николаевичъ
Отец ребёнка: Голубковъ Николай Тихоновичъ
Рождение ребёнка
17.11.1867
Сын: Голубковъ Николай Николаевъ
Отец ребёнка: Голубковъ Николай Тихоновичъ
Рождение ребёнка
19.10.1869
Сын: Голубков Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Голубковъ Николай Тихоновичъ
Рождение ребёнка
04.03.1871
Дочь: Александра Николаева
Отец ребёнка: Голубковъ Николай Тихоновичъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Голубковъ Николай Тихоновичъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Голубковъ Николай Тихоновичъ
Работа или профессия
Неизвестно