Голубковъ Александръ Николаевъ
Место рождения
Дата рождения26.01.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1857
Рождение ребёнка
30.03.1884
Дочь: Голубкова Екатерина Александрова
Мать ребёнка: Голубкова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
11.08.1885
Сын: Голубковъ Николай Александрович
Мать ребёнка: Голубкова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
08.12.1889
Сын: Голубковъ Алексей Александрович
Мать ребёнка: Голубкова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
23.02.1891
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Голубкова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Голубкова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
01.04.1895
Сын: Голубковъ Александр Александрович
Мать ребёнка: Голубкова Настасья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно