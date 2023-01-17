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Голубковъ Александръ Николаевъ

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Место рождения

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Дата рождения

26.01.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1857

Отец: Голубковъ Николай Тихоновичъ

Мать: Голубкова Елизавета Емельяновна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.03.1884

Дочь: Голубкова Екатерина Александрова

Мать ребёнка: Голубкова Настасья Иванова

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.08.1885

Сын: Голубковъ Николай Александрович

Мать ребёнка: Голубкова Настасья Иванова

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.12.1889

Сын: Голубковъ Алексей Александрович

Мать ребёнка: Голубкова Настасья Иванова

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.02.1891

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Голубкова Настасья Иванова

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Голубкова Настасья Иванова

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.04.1895

Сын: Голубковъ Александр Александрович

Мать ребёнка: Голубкова Настасья Иванова

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
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