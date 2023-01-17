Голубкова Настасья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1884
Дочь: Голубкова Екатерина Александрова
Отец ребёнка: Голубковъ Александръ Николаевъ
Рождение ребёнка
11.08.1885
Сын: Голубковъ Николай Александрович
Отец ребёнка: Голубковъ Александръ Николаевъ
Рождение ребёнка
08.12.1889
Сын: Голубковъ Алексей Александрович
Отец ребёнка: Голубковъ Александръ Николаевъ
Рождение ребёнка
23.02.1891
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Голубковъ Александръ Николаевъ
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Голубковъ Александръ Николаевъ
Рождение ребёнка
01.04.1895
Сын: Голубковъ Александр Александрович
Отец ребёнка: Голубковъ Александръ Николаевъ
Работа или профессия
Неизвестно