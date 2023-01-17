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Голубкова Настасья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1884

Дочь: Голубкова Екатерина Александрова

Отец ребёнка: Голубковъ Александръ Николаевъ

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.08.1885

Сын: Голубковъ Николай Александрович

Отец ребёнка: Голубковъ Александръ Николаевъ

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.12.1889

Сын: Голубковъ Алексей Александрович

Отец ребёнка: Голубковъ Александръ Николаевъ

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.02.1891

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Голубковъ Александръ Николаевъ

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Голубковъ Александръ Николаевъ

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.04.1895

Сын: Голубковъ Александр Александрович

Отец ребёнка: Голубковъ Александръ Николаевъ

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Работа или профессия
Неизвестно
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