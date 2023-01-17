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Голубковъ Николай Тихоновичъ

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Место рождения

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Дата рождения

Между 1831 и 1833

Дата смерти

?.10.1877

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1831 и 1833

Отец: Голубков Тихон

Мать: не указана

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.01.1857

Сын: Голубковъ Александръ Николаевъ

Мать ребёнка: Голубкова Елизавета Емельяновна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.06.1859

Сын: Голубковъ Пётръ Николаевичъ

Мать ребёнка: Голубкова Елизавета Емельяновна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.01.1864

Сын: Голубков Василий Николаевич

Мать ребёнка: Голубкова Елизавета Емельяновна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.01.1866

Сын: Голубковъ Тихон Николаевичъ

Мать ребёнка: Голубкова Елизавета Емельяновна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.11.1867

Сын: Голубковъ Николай Николаевъ

Мать ребёнка: Голубкова Елизавета Емельяновна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.10.1869

Сын: Голубков Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Голубкова Елизавета Емельяновна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.03.1871

Дочь: Александра Николаева

Мать ребёнка: Голубкова Елизавета Емельяновна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Голубкова Елизавета Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Голубкова Елизавета Емельяновна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.10.1877
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
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