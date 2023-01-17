Голубковъ Николай Тихоновичъ
Место рождения
Дата рожденияМежду 1831 и 1833
Дата смерти?.10.1877
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1831 и 1833
Отец: Голубков Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1857
Сын: Голубковъ Александръ Николаевъ
Мать ребёнка: Голубкова Елизавета Емельяновна
Рождение ребёнка
28.06.1859
Сын: Голубковъ Пётръ Николаевичъ
Мать ребёнка: Голубкова Елизавета Емельяновна
Рождение ребёнка
19.01.1864
Сын: Голубков Василий Николаевич
Мать ребёнка: Голубкова Елизавета Емельяновна
Рождение ребёнка
28.01.1866
Сын: Голубковъ Тихон Николаевичъ
Мать ребёнка: Голубкова Елизавета Емельяновна
Рождение ребёнка
17.11.1867
Сын: Голубковъ Николай Николаевъ
Мать ребёнка: Голубкова Елизавета Емельяновна
Рождение ребёнка
19.10.1869
Сын: Голубков Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Голубкова Елизавета Емельяновна
Рождение ребёнка
04.03.1871
Дочь: Александра Николаева
Мать ребёнка: Голубкова Елизавета Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Голубкова Елизавета Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Голубкова Елизавета Емельяновна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.10.1877