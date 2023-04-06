Голубковъ Николай Николаевъ
Место рождения
Дата рождения17.11.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1867
Рождение ребёнка
Между 1895 и 1897
Дочь: Голубков Мария Николаева
Мать ребёнка: Голубкова Евдокия Федорова
Бракосочетание
03.04.1896
Рождение ребёнка
Между 24.02.1897 и 27.08.1899
Дочь: Надежда Николаева
Мать ребёнка: Голубкова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
05.09.1900
Дочь: Елизавета Николаева
Мать ребёнка: Голубкова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Голубкова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Николаева
Мать ребёнка: Голубкова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: София
Мать ребёнка: Голубкова Евдокия Федорова
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно