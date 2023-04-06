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Голубковъ Николай Николаевъ

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Место рождения

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Дата рождения

17.11.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1867

Отец: Голубковъ Николай Тихоновичъ

Мать: Голубкова Елизавета Емельяновна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1895 и 1897

Дочь: Голубков Мария Николаева

Мать ребёнка: Голубкова Евдокия Федорова

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Бракосочетание
03.04.1896

Жена: Голубкова Евдокия Федорова

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 24.02.1897 и 27.08.1899

Дочь: Надежда Николаева

Мать ребёнка: Голубкова Евдокия Федорова

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.09.1900

Дочь: Елизавета Николаева

Мать ребёнка: Голубкова Евдокия Федорова

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубков Фёдор Николаев

Мать ребёнка: Голубкова Евдокия Федорова

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Николаева

Мать ребёнка: Голубкова Евдокия Федорова

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София

Мать ребёнка: Голубкова Евдокия Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
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