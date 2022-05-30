(Голубкова) Надежда Николаева Между 24.02.1897 и 27.08.1899 — найти родственников по фамилии на Familio

(Голубкова) Надежда Николаева

Автор
АХ
Хрящева А.

женский, родилась Между 24.02.1897 и 27.08.1899, Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

умерла Неизвестно, Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Мать
Голубкова (Рябинина) Евдокия Федорова1876 г.р.
Отец
Голубковъ Николай Николаевъ17.11.1867 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 24.02.1897 и 27.08.1899

Отец: Голубковъ Николай Николаевъ

Мать: Голубкова (Рябинина) Евдокия Федорова

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Работа или профессия
Неизвестно

Смерть
Неизвестно
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

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