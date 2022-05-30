(Голубкова) Надежда Николаева
женский, родилась Между 24.02.1897 и 27.08.1899, Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
умерла Неизвестно, Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
МатьГолубкова (Рябинина) Евдокия Федорова1876 г.р.
ОтецГолубковъ Николай Николаевъ17.11.1867 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 24.02.1897 и 27.08.1899
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область