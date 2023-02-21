Голубкова (Рябинина) Евдокия Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Рябинин Федор Иванов
Мать: Рябинина Мария Андреева
Рождение ребёнка
Между 1895 и 1897
Дочь: Голубков Мария Николаева
Отец ребёнка: Голубковъ Николай Николаевъ
Бракосочетание
03.04.1896
Рождение ребёнка
Между 24.02.1897 и 27.08.1899
Дочь: Надежда Николаева
Отец ребёнка: Голубковъ Николай Николаевъ
Рождение ребёнка
05.09.1900
Дочь: Елизавета Николаева
Отец ребёнка: Голубковъ Николай Николаевъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Голубковъ Николай Николаевъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Николаева
Отец ребёнка: Голубковъ Николай Николаевъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: София
Отец ребёнка: Голубковъ Николай Николаевъ
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно