Голубкова (Рябинина) Евдокия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубкова (Рябинина) Евдокия Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Рябинин Федор Иванов

Мать: Рябинина Мария Андреева

Рождение ребёнка
Между 1895 и 1897

Дочь: Голубков Мария Николаева

Отец ребёнка: Голубковъ Николай Николаевъ

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Бракосочетание
03.04.1896

Муж: Голубковъ Николай Николаевъ

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 24.02.1897 и 27.08.1899

Дочь: Надежда Николаева

Отец ребёнка: Голубковъ Николай Николаевъ

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.09.1900

Дочь: Елизавета Николаева

Отец ребёнка: Голубковъ Николай Николаевъ

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубков Фёдор Николаев

Отец ребёнка: Голубковъ Николай Николаевъ

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Николаева

Отец ребёнка: Голубковъ Николай Николаевъ

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София

Отец ребёнка: Голубковъ Николай Николаевъ

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Похороны
Неизвестно
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
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