Голубков Дмитрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения19.10.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1869
Бракосочетание
19.09.1905
Рождение ребёнка
26.11.1907
Сын: Голубковъ Николай Дмитриевъ
Мать ребёнка: Голубкова Агрепина Петрова
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: Голубкова Агрепина Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно