Голубков Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолубков Дмитрий Николаевич

Голубков Дмитрий Николаевич

avatar

Место рождения

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Дата рождения

19.10.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1869

Отец: Голубковъ Николай Тихоновичъ

Мать: Голубкова Елизавета Емельяновна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Бракосочетание
19.09.1905

Жена: Голубкова Агрепина Петрова

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.11.1907

Сын: Голубковъ Николай Дмитриевъ

Мать ребёнка: Голубкова Агрепина Петрова

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Голубкова Агрепина Петрова

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close