Голубкова (Пчëлкина) Агрепина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолубкова (Пчëлкина) Агрепина Петрова

Голубкова (Пчëлкина) Агрепина Петрова

avatar

Место рождения

Sukhovskoe, Gorod Rybinsk, Yaroslavl Oblast, Russia

Дата рождения

Около 1857

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Sukhovskoe, Gorod Rybinsk, Yaroslavl Oblast, Russia
Бракосочетание
19.09.1905

Муж: Голубков Дмитрий Николаевич

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.11.1907

Сын: Голубковъ Николай Дмитриевъ

Отец ребёнка: Голубков Дмитрий Николаевич

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Голубков Дмитрий Николаевич

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close