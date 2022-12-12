Голубкова (Пчëлкина) Агрепина Петрова
Место рожденияSukhovskoe, Gorod Rybinsk, Yaroslavl Oblast, Russia
Дата рожденияОколо 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Sukhovskoe, Gorod Rybinsk, Yaroslavl Oblast, Russia
Бракосочетание
19.09.1905
Рождение ребёнка
26.11.1907
Сын: Голубковъ Николай Дмитриевъ
Отец ребёнка: Голубков Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Лидия Дмитриевна
Отец ребёнка: Голубков Дмитрий Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно