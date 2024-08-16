Целиков Герасим Авксеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смерти29.01.1891
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Авксентий
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: (Целикова) Анна Герасимовна
Мать ребёнка: Авдотья Трофимовна
Рождение ребёнка
03.03.1848
Сын: Целиков Алексей Герасимович
Мать ребёнка: Авдотья Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Целиков Дмитрий Герасимович
Мать ребёнка: Авдотья Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: (Целикова) Анастасия Герасимовна
Мать ребёнка: Авдотья Трофимовна
Рождение ребёнка
27.05.1856
Мать ребёнка: Авдотья Трофимовна
Рождение ребёнка
21.01.1861
Сын: Целиков Василий Герасимович
Мать ребёнка: Авдотья Трофимовна
Рождение ребёнка
13.03.1863
Сын: Целиков Сергей Герасимович
Мать ребёнка: Авдотья Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Целиков Николай Герасимович
Мать ребёнка: Авдотья Трофимовна
Рождение ребёнка
17.06.1872
Мать ребёнка: Авдотья Трофимовна
Смерть
29.01.1891