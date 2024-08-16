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Целиков Герасим Авксеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

29.01.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Авксентий

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: (Целикова) Анна Герасимовна

Мать ребёнка: Авдотья Трофимовна

Рождение ребёнка
03.03.1848

Сын: Целиков Алексей Герасимович

Мать ребёнка: Авдотья Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Целиков Дмитрий Герасимович

Мать ребёнка: Авдотья Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: (Целикова) Анастасия Герасимовна

Мать ребёнка: Авдотья Трофимовна

Рождение ребёнка
27.05.1856

Сын: Целиков Иван Герасимович

Мать ребёнка: Авдотья Трофимовна

Рождение ребёнка
21.01.1861

Сын: Целиков Василий Герасимович

Мать ребёнка: Авдотья Трофимовна

Рождение ребёнка
13.03.1863

Сын: Целиков Сергей Герасимович

Мать ребёнка: Авдотья Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Целиков Николай Герасимович

Мать ребёнка: Авдотья Трофимовна

Рождение ребёнка
17.06.1872

Сын: Целиков Петр Герасимович

Мать ребёнка: Авдотья Трофимовна

Смерть
29.01.1891

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