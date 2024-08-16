(Целикова) Анна Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: Целиков Герасим Авксеньевич
Мать: Авдотья Трофимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
17.02.1864
Муж: Иван Кондратов
Рождение ребёнка
15.12.1872
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Кондратов
Рождение ребёнка
11.10.1876
Дочь: Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Кондратов
Рождение ребёнка
28.08.1883
Сын: Александр Иванович
Отец ребёнка: Иван Кондратов
Рождение ребёнка
05.03.1886
Сын: Аркадий Иванович
Отец ребёнка: Иван Кондратов