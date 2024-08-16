(Целикова) Анна Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Целикова) Анна Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Целиков Герасим Авксеньевич

Мать: Авдотья Трофимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
17.02.1864

Муж: Иван Кондратов

Рождение ребёнка
15.12.1872

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Кондратов

Рождение ребёнка
11.10.1876

Дочь: Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Кондратов

Рождение ребёнка
28.08.1883

Сын: Александр Иванович

Отец ребёнка: Иван Кондратов

Рождение ребёнка
05.03.1886

Сын: Аркадий Иванович

Отец ребёнка: Иван Кондратов

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