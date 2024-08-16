Авдотья Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: (Целикова) Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Целиков Герасим Авксеньевич
Рождение ребёнка
03.03.1848
Сын: Целиков Алексей Герасимович
Отец ребёнка: Целиков Герасим Авксеньевич
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Целиков Дмитрий Герасимович
Отец ребёнка: Целиков Герасим Авксеньевич
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: (Целикова) Анастасия Герасимовна
Отец ребёнка: Целиков Герасим Авксеньевич
Рождение ребёнка
27.05.1856
Отец ребёнка: Целиков Герасим Авксеньевич
Рождение ребёнка
21.01.1861
Сын: Целиков Василий Герасимович
Отец ребёнка: Целиков Герасим Авксеньевич
Рождение ребёнка
13.03.1863
Сын: Целиков Сергей Герасимович
Отец ребёнка: Целиков Герасим Авксеньевич
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Целиков Николай Герасимович
Отец ребёнка: Целиков Герасим Авксеньевич
Рождение ребёнка
17.06.1872
Отец ребёнка: Целиков Герасим Авксеньевич