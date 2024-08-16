Целиков Дмитрий Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смерти30.01.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: Целиков Герасим Авксеньевич
Мать: Авдотья Трофимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.03.1877
Дочь: Голубина (Целикова) Глафира Дмитриевна
Мать ребёнка: Целикова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
01.12.1878
Сын: Целиков Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Целикова Екатерина Петровна
Смерть
30.01.1887
Рождение ребёнка
21.03.1887
Сын: Целиков Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Целикова Екатерина Петровна