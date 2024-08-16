Целиков Дмитрий Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целиков Дмитрий Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

30.01.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Целиков Герасим Авксеньевич

Мать: Авдотья Трофимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.03.1877

Дочь: Голубина (Целикова) Глафира Дмитриевна

Мать ребёнка: Целикова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
01.12.1878

Сын: Целиков Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Целикова Екатерина Петровна

Смерть
30.01.1887
Рождение ребёнка
21.03.1887

Сын: Целиков Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Целикова Екатерина Петровна

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