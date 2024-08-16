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Целиков Алексей Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1848

Отец: Целиков Герасим Авксеньевич

Мать: Авдотья Трофимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
29.07.1881

Жена: Целикова (Сколдинова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
27.07.1882

Сын: Целиков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Целикова (Сколдинова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
29.09.1883

Дочь: (Целикова) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Целикова (Сколдинова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
10.07.1885

Дочь: (Целикова) Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Целикова (Сколдинова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
19.03.1887

Сын: Целиков Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Целикова (Сколдинова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
20.12.1888

Сын: Целиков Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Целикова (Сколдинова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
01.05.1890

Дочь: (Целикова) Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Целикова (Сколдинова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
28.03.1891

Сын: Целиков Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Целикова (Сколдинова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
08.10.1892

Сын: Целиков Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Целикова (Сколдинова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
24.05.1894

Сын: Целиков Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Целикова (Сколдинова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
01.01.1896

Дочь: (Целикова) Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Целикова (Сколдинова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
29.08.1899

Сын: Целиков Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Целикова (Сколдинова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
31.05.1901

Дочь: (Целикова) Антонина Алексеевна

Мать ребёнка: Целикова (Сколдинова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
15.05.1903

Дочь: (Целикова) Юлия Алексеевна

Мать ребёнка: Целикова (Сколдинова) Евдокия Васильевна

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