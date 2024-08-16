Целиков Алексей Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Целиков Герасим Авксеньевич
Мать: Авдотья Трофимовна
Мать ребёнка: Целикова (Сколдинова) Евдокия Васильевна
Дочь: (Целикова) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Целикова (Сколдинова) Евдокия Васильевна
Дочь: (Целикова) Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Целикова (Сколдинова) Евдокия Васильевна
Сын: Целиков Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Целикова (Сколдинова) Евдокия Васильевна
Сын: Целиков Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Целикова (Сколдинова) Евдокия Васильевна
Дочь: (Целикова) Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Целикова (Сколдинова) Евдокия Васильевна
Сын: Целиков Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Целикова (Сколдинова) Евдокия Васильевна
Сын: Целиков Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Целикова (Сколдинова) Евдокия Васильевна
Сын: Целиков Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Целикова (Сколдинова) Евдокия Васильевна
Дочь: (Целикова) Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Целикова (Сколдинова) Евдокия Васильевна
Сын: Целиков Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Целикова (Сколдинова) Евдокия Васильевна
Дочь: (Целикова) Антонина Алексеевна
Мать ребёнка: Целикова (Сколдинова) Евдокия Васильевна
Дочь: (Целикова) Юлия Алексеевна
Мать ребёнка: Целикова (Сколдинова) Евдокия Васильевна