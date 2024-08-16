Целикова (Сколдинова) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Целиков Алексей Герасимович
Дочь: (Целикова) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Целиков Алексей Герасимович
Дочь: (Целикова) Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Целиков Алексей Герасимович
Сын: Целиков Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Целиков Алексей Герасимович
Сын: Целиков Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Целиков Алексей Герасимович
Дочь: (Целикова) Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Целиков Алексей Герасимович
Сын: Целиков Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Целиков Алексей Герасимович
Сын: Целиков Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Целиков Алексей Герасимович
Сын: Целиков Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Целиков Алексей Герасимович
Дочь: (Целикова) Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Целиков Алексей Герасимович
Сын: Целиков Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Целиков Алексей Герасимович
Дочь: (Целикова) Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Целиков Алексей Герасимович
Дочь: (Целикова) Юлия Алексеевна
Отец ребёнка: Целиков Алексей Герасимович