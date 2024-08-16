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Целиков Николай Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Целиков Герасим Авксеньевич

Мать: Авдотья Трофимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
25.08.1891

Жена: Целикова Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
07.02.1894

Дочь: (Целикова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Целикова Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
21.03.1897

Сын: Целиков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Целикова Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
24.01.1914

Дочь: (Целикова) Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Целикова Матрона Ивановна

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