Целиков Николай Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: Целиков Герасим Авксеньевич
Мать: Авдотья Трофимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
25.08.1891
Рождение ребёнка
07.02.1894
Дочь: (Целикова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Целикова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
21.03.1897
Сын: Целиков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Целикова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
24.01.1914
Дочь: (Целикова) Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Целикова Матрона Ивановна