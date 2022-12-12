Барашкова (Высотская) Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарашкова (Высотская) Ольга Сергеевна

Барашкова (Высотская) Ольга Сергеевна

avatar

Место рождения

Горки Павловы, Горковская волость, Нерехтский уезд

Дата рождения

14.06.1901

Дата смерти

01.04.1971

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1901

Отец: Высотский Сергей Михайлович

Мать: Высотская София Ивановна

Горки Павловы, Горковская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
18.06.1930

Сын: Барашков Игорь Иванович

Отец ребёнка: Барашков Иван Платонович

Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
17.02.1934

Дочь: Спицина Алла Ивановна

Отец ребёнка: Барашков Иван Платонович

Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барашков Иван Платонович

Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Место жительства
Неизвестно
Сокольское, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
01.04.1971
Сокольское, Сокольский, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close