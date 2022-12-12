Барашкова (Высотская) Ольга Сергеевна
Место рождения
Дата рождения14.06.1901
Дата смерти01.04.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1901
Рождение ребёнка
18.06.1930
Отец ребёнка: Барашков Иван Платонович
Рождение ребёнка
17.02.1934
Дочь: Спицина Алла Ивановна
Отец ребёнка: Барашков Иван Платонович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.04.1971