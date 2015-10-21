Спицина (Барашкова) Алла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спицина (Барашкова) Алла Ивановна

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Место рождения

Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

17.02.1934

Дата смерти

21.10.2015

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1934

Отец: Барашков Иван Платонович

Мать: Барашкова Ольга Сергеевна

Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
01.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спицин Василий Васильевич

Почет, Абанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спицин Василий Васильевич

Почет, Абанский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спицин Василий Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
директор Сокольского райпромкомбината
Место жительства
Неизвестно
Сокольское, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
21.10.2015
Сокольское, Сокольский, Нижегородская область
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