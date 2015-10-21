Спицина (Барашкова) Алла Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.02.1934
Дата смерти21.10.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1934
Рождение ребёнка
01.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Спицин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
18.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Спицин Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
директор Сокольского райпромкомбината
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.10.2015