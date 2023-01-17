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Барашков Иван Платонович

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Место рождения

Пушкарево, Сокольский, Нижегородская область

Дата рождения

09.08.1897

Дата смерти

06.10.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Пушкарево, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.06.1930

Сын: Барашков Игорь Иванович

Мать ребёнка: Барашкова Ольга Сергеевна

Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
17.02.1934

Дочь: Спицина Алла Ивановна

Мать ребёнка: Барашкова Ольга Сергеевна

Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барашкова Ольга Сергеевна

Смерть
06.10.1938
Селифонтово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: расстрелян
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