Барашков Иван Платонович
Место рождения
Дата рождения09.08.1897
Дата смерти06.10.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
09.08.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1930
Мать ребёнка: Барашкова Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
17.02.1934
Дочь: Спицина Алла Ивановна
Мать ребёнка: Барашкова Ольга Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.10.1938
Селифонтово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: расстрелян