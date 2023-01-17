Высотская (Горская) София Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высотская (Горская) София Ивановна

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Место рождения

Зарайское, Пучежский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

14.04.1882

Дата смерти

18.07.1963

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Зарайское, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
04.07.1899

Муж: Высотский Сергей Михайлович

Зарайское, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
13.07.1900

Дочь: Сергеева Манефа Сергеевна

Отец ребёнка: Высотский Сергей Михайлович

Горки Павловы, Горковская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
14.06.1901

Дочь: Барашкова Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Высотский Сергей Михайлович

Горки Павловы, Горковская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
1907

Сын: Высотский Леонид Сергеевич

Отец ребёнка: Высотский Сергей Михайлович

Борисоглебское, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.06.1908

Сын: Высотский Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Высотский Сергей Михайлович

Борисоглебское, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
18.05.1909

Дочь: Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Высотский Сергей Михайлович

Борисоглебское, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Высотский Сергей Михайлович

Борисоглебское, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
13.04.1914

Дочь: Высотская Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Высотский Сергей Михайлович

Борисоглебское, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Сокольское, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
18.07.1963
Сокольское, Сокольский, Нижегородская область
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