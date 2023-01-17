Высотская (Горская) София Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.04.1882
Дата смерти18.07.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.07.1899
Рождение ребёнка
13.07.1900
Дочь: Сергеева Манефа Сергеевна
Отец ребёнка: Высотский Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
14.06.1901
Дочь: Барашкова Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Высотский Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Высотский Леонид Сергеевич
Отец ребёнка: Высотский Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
01.06.1908
Сын: Высотский Павел Сергеевич
Отец ребёнка: Высотский Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
18.05.1909
Дочь: Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Высотский Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Высотский Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
13.04.1914
Дочь: Высотская Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Высотский Сергей Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.07.1963