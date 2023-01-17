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Высотский Леонид Сергеевич

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Место рождения

Борисоглебское, Кадыйский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

04.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Высотский Сергей Михайлович

Мать: Высотская София Ивановна

Борисоглебское, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Высоцкий Владислав Леонидович

Мать ребёнка: Высотская Елена Сергеевна

Борисоглебское, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
21.12.1938

Сын: Высоцкий Валерий Леонидович

Мать ребёнка: Высотская Елена Сергеевна

Борисоглебское, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.04.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Высотская Елена Сергеевна

Борисоглебское, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Высотская Елена Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Смерть
04.03.1942
Причина смерти: убит
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