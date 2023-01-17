Высотский Леонид Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти04.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
1935
Сын: Высоцкий Владислав Леонидович
Мать ребёнка: Высотская Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
21.12.1938
Сын: Высоцкий Валерий Леонидович
Мать ребёнка: Высотская Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
10.04.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Высотская Елена Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Смерть
04.03.1942
Причина смерти: убит