Высоцкий Валерий Леонидович
Место рождения
Дата рождения21.12.1938
Дата смерти24.01.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
зам. директора Ставропольской ГРЭС
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Высоцкая (Таушканова) Зинаида
Верхний Тагил, Верхний Тагил, Свердловская область
Смерть
24.01.2004