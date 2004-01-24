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Высоцкий Валерий Леонидович

Место рождения

Борисоглебское, Кадыйский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

21.12.1938

Дата смерти

24.01.2004

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1938

Отец: Высотский Леонид Сергеевич

Мать: Высотская (Сахарова) Елена Сергеевна

Борисоглебское, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Высоцкая (Таушканова) Зинаида

Работа или профессия
Неизвестно
зам. директора Ставропольской ГРЭС
Место жительства
Неизвестно
Солнечнодольск, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
30.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Высоцкая (Таушканова) Зинаида

Верхний Тагил, Верхний Тагил, Свердловская область
Смерть
24.01.2004
Солнечнодольск, Изобильненский, Ставропольский край

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