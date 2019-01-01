город Верхний Тагил, Верхний Тагил, Свердловская область (на 2019) — Familio

Верхний Тагил

Верхний Тагил, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2164Верхнетагильский, зав.при р. Нейве.1142060417651957Церквей православных 2. Приходское училище. Госпиталь. Заводов: Чугунноплавильный 1, железоделательный 1. Торжков 2. Базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Верхне-Тагильская волость
429. Верхне-Тагильский завод, село заводское бывшее владельческое, при реке Нейве, дворов 623, жителей 4081, волостное правление (уездный город в 114 верстах), 2 церкви п Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Верхне-Тагильская волость
село Берхне-Тагильский завод 9612751311312303248747905

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Верхне-Тагильская волость
1) з. Верхне-Тагильский, на р. Тагиле. Завод чугуно-плавильный и железоделательный; основан в 1716 году Демидовыми и продан затем Яковлеву, от которого по наследству пере Показать все 1-е и 2-е Верхне-Тагильское общества120733273350Бывшие государственные и помещичьиПравославные, единовер. и старообр.Русские 75

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, город областного подчинения Кировград
91179Верхний Тагилгород57°23'с.ш.59°57'в.д.O-40-096

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Верхний Тагил
65733000001г Верхний Тагилгород

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